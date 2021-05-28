"Нічого собі!"

Дружина зірки студії "Квартал 95" Євгена Кошового показала, який збиток отримала від негоди

В останні дні погода не радує жителів Києва та Київської області: крім дощів з грозами в столиці періодично зривається град. На своїй сторінці в Instagram дружина відомого коміка Ксенія Кошова показала, як постраждав від стихії їх з чоловіком двір. Про це пише Politeka.net.

Так, Кошова зняла на відео наслідки негоди. На кадрах можна побачити землю, покриту градом.

"А нам градика трохи насипало. Який кошмар! Кошмар! Нічого собі", - вимовляє на відео дружина гумориста.

Можна почути, як за кадром дивується негоді і її молодша дочка Серафима.

Однак, найсильніше Кошову засмутив не сам факт граду, а те, що від нього постраждав її город.

"Моя полуниця", - засмучено написала жінка, показавши кущики ягід, засипані крижаними кульками.

Для них таке потрясіння явно не пройде безслідно.

Раніше ми писали, що Ксенія показала себе в стильній легкій сукні. Красуня прогулялася серед дерев і по дорозі, демонструючи розкішну фігуру.

Відзначимо, що останнім часом Кошова просуває власний бренд одягу, часто демонструючи його вбрання в соціальних мережах.

Нагадаємо, зірки "Квартал 95" вирішили "закосити" під серіал "Друзі" і нарвалися на гнів українців: "Здувся...".

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