Комики Евгений Кошевой, Александр Пикалов и Степан Казанин из "Квартал 95" анонсировали съемки концерта

На официальном аккаунте студии "Квартал 95" в Инстаграм опубликовали фото коллектива, передает Politeka.net.

На фото все кварталовцы хохочут и корчат рожицы. Среди комиков Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Александр Пикалов, Степан Казанин, Юрий Крапов, Мика Фаталов, Юрий Великий и Владимир Мартынец. Снимок комиков подписан характерным шрифтом из фильма "Друзья".

Так, в подписи к снимку "Квартал 95" идется, что украинцев приглашают на съемки концерта.

"Сегодня, после ооочень большого перерыва, фанаты сериала "Друзья" увидят своих любимых персонажей снова вместе в новом спецвыпуске на телеканале HBO. Друзья, мы с вами расставались не так надолго, но соскучились не меньше, а воссоединения со зрителями ждем даже больше! Поэтому, уже 16 и 17 июля ждем вас на съемках новых концертов "Вечернего Квартала" в Дворце "Украина"! Будет весело и незабываемо!", - написано под фото.

Фанаты тут же принялись комментировать концерт любимых "кварталовцев", не обошлось и без критики: "Когда Володьку назад заберёте???? Ато там,не все его юмор понимают😂 ", " Чепуха ", " Где Ласточкин?", "Сдулся квартал, не смотрю!".

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