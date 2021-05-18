Известная украинская певица Тина Кароль способна удивить фанатов, просто сменив имидж в клипе

Долгое время Тина не меняла свои образы, однако удивляла нарядами в клипах и модных фотосессиях. При этом артистка держалась одной манеры исполнения и только в этом году решилась показать что-то новое. Подборкой с преображениями Кароль подедились в группе "ФанТина" в Инстаграм.

Исполнительница в последних своих клипах старалась максимально отойти от образов хорошей девочки, скромницы и страдающей по любви женщины. В последних трех работах она хотела проявить себя в качестве бунтарки и сильной личности.

Разбросанные стулья, дерзкие выпады и соблазнительные танцы – все это Кароль преподнесла после юбилея своей песенной карьеры.

«Наша Гордость! Тина Кароль. Пришло ее время💥 #ТинаКароль #TinaKarol,» - сказано в подписи.

«Лучшая❤ Горжусь 😍💔; Народ,не обижайте Тину🤨; Своя❤️она вот теперь уникальная😘✨🎶; А сколько воспоминаний за эти времена; Непревзойдённая, сильная, невероятно талантливая, всегда дарящая вдохновение и мотивацию; Вы - пример того, что нет ничего невозможного!); И пускай теперь "шлепки" сравнят свои заслуги с заслугами Тины😂; Красотка😍 Королева😍», - отвечают в сети.

Напомним, Тина Кароль в начале карьеры выглядела очень эффектно, ведь экспериментировала и искала себя. Тем не менее, ее стиль оставался примерно одинаковым: короткие платья, джинсы, яркие принты на кофточках и даже несколько необычных печен с задорным ритмом.

Если сейчас Кароль снова сменила образы, начала исполнять песни в новом направлении и отошла от классических нарядов, то раньше артистка была довольно скромной многие годы.

Напомним, Дан Балан прервал молчание, раскрыв правду о романе с Кароль

А еще Politeka писала, что известный продюсер жестко "проехался" по Тине Кароль после ее заявления

Также Politeka сообщала, что мама Дана Балана устроила Кароль сюрприз, внезапно появившись на сцене