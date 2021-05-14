Знаменитый украинский режиссер и продюсер Олег Боднарчук раскритиковал церемонию награждения музыкальной премии Yuna, особенно досталось певице Тине Кароль

Как передает Politeka.net, об этом Бондарчук, известный по работе с Киркоровым, Пугачевой, Лободой и Лорак, написал на своей странице в Facebook.

По мнению Бондарчука, на церемонии Тине Кароль воздали излишние почести.

«Прямой противоположностью неподдельной искренности эмоций стал эпизод с Тиной Кароль. Сразу почувствовалось, что включилась мощная пиар машина, целью которой было смести всё со своего пути и поставить монумент на сцене дворца «Украина». Началось всё с агитационного ролика. 5 минут из ленинских транспарантов: легенда 100-летия, настало её время, её песни в учебниках, рекордсменка по наградам, икона эпохи», - отметил он.

На самой церемонии Кароль не присутствовала, награду от соведущего и соучредителя Павла Шилько певица получила в специальной студии.

«И как вы думаете, что наша легенда 100-летия, при одном виде которой можно заряжать кремы и воду, сказала в благодарственной речи? Наверное, предполагаете, что она, воспользовавшись случаем решила поднять тему мира во всем мире, как это делает Мадонна во время подобных выступлений, например, и другие большие творческие личности, или проблему булинга в школах, или может заговорила о вопросах медицины, экологии, как настоящая мать Тереза или Дева Мария, как нам ее преподнесли в ролике?», - пишет Бондарчук.

Но, по словам продюсера, Кароль использовала речь для дополнительной саморекламы.

«Тине показалось, что в её пятиминутной саморекламе мало сказано о её же достижениях и сверхкачествах, так она добавила, что является единственной певицей, которая на премиях М1 и Yuna получила награды за вклад в индустрию за всю историю планеты Земля. Аминь. И это в то время, когда на Израиль выпустили 1500 ракет за сутки, когда в Украине по 400 человек в день умирает от вируса и многих других проблем страны и человечества. (Когда же мы научимся видеть чуть дальше своих сисек и попы?) Вот такой кумир эпохи, на которого мы заслужили наверное», - отметил он.

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Как сообщалось, на церемонии Тина Кароль не присутствовала, так как улетела на отдых с сыном Веней.

Когда церемония состоялась, Кароль опубликовала обращение на своей странице в Инстаграм, в котором подколола организаторов

Многие годы я отсутствовала в номинациях премии YUNA и всегда задавалась вопросом - меня к чему-то готовят, или я вне номинаций. Существует много номинаций на премию Yuna, однако "За вклад в развитие музыкальной индустрии" - только одна, и она теперь в сейчас в ее руках, - прокомментировала награждение артистка.

Напомним, Тина Кароль не явилась на церемонию YUNA, сделав заявление: "Всегда задавалась вопросом..."

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