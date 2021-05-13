Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала, как сходила с мужем на церемонию YUNA

Как пишет Politeka.net, Владимир и Кристина только в прошлом году сыграли свадьбу. Пара постоянно проводит время вместе, а сейчас решила посетить церемонию Yearly Ukrainian National Awards 2021.

На фото Владимир был в черном костюме и белой рубашке. Рядом стояла Кристина в шикарном платье с декольте, а в руке держала сумочку. Пара держалась за руки и улыбалась.

"Мы красивые вчера на @yunaawards.

Теперь, думаю, что мы готовы в Hollywood!!", - написала Кристина под фотографией.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"А мне не нравятся волосы, зализанные назад, но это всего лишь мое мнение", "Хорошо, ребята", "Кристина, ты топ", "Невероятно красивые! А как гармонично вы дополняют друг друга !!!", "Реально кадр из Голливуда".

Сообщалось, что ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук показал, как проводит время с мамой и своей супругой Кристиной Горняк.

Отметим, ранее Кристину упрекали в том, что она не ездит с мужем к его родственникам. Сам Остапчук отшучивался на эту тему. «Чего не ездите к Вашим родителям с супругой, а только к ее?» - как-то спросили ведущего фолловеры.

«Подкаблучник», - коротко ответил Владимир и показал забавное фото.

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