Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук показал, как проводит время с новой супругой

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук в 2020 году женился на Кристине Горняк после того, как развелся с прошлой женой. Парочка сейчас регулярно мелькает вместе, радуя фанатов новыми кадрами в Инстаграм.

В этот раз Владимир решил опубликовать на своей страничке, как прогулялся по солнечному Киеву. Остапчук был в клетчатом пиджаке и черных очках, высунув язык перед камерой. Рядом стояла Кристина тоже в пиджаке и очках, улыбаясь для фото.

"Такой, день сегодня, что хочется снова вернуться в школу, чтоб ее прогулять", - написал Владимир.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы классные", "Крутое фото", "Сегодня будет очень жарко", "А я не хочу вернуться мне хорошо в университете", "Володя,земляк, а ты Уманский?! А с какого р-н?".

Сообщалось, что украинский телеведущий Владимир Остапчук трепетно поздравил маму с праздником – Днем матери.

В этот раз шоумен решил показать украинцам свою красотку-маму в честь ее праздника – в этом году на 9 мая припал День матери. Вова выложил милое фото с самым родным человеком и написал трогательное поздравление в подписи к публикации.

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