Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук показал, как проводит время с новой супругой
Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук в 2020 году женился на Кристине Горняк после того, как развелся с прошлой женой. Парочка сейчас регулярно мелькает вместе, радуя фанатов новыми кадрами в Инстаграм.
В этот раз Владимир решил опубликовать на своей страничке, как прогулялся по солнечному Киеву. Остапчук был в клетчатом пиджаке и черных очках, высунув язык перед камерой. Рядом стояла Кристина тоже в пиджаке и очках, улыбаясь для фото.
"Такой, день сегодня, что хочется снова вернуться в школу, чтоб ее прогулять", - написал Владимир.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Вы классные", "Крутое фото", "Сегодня будет очень жарко", "А я не хочу вернуться мне хорошо в университете", "Володя,земляк, а ты Уманский?! А с какого р-н?".
Сообщалось, что украинский телеведущий Владимир Остапчук трепетно поздравил маму с праздником – Днем матери.
В этот раз шоумен решил показать украинцам свою красотку-маму в честь ее праздника – в этом году на 9 мая припал День матери. Вова выложил милое фото с самым родным человеком и написал трогательное поздравление в подписи к публикации.
Напомним, жена Остапчука в купальнике взбудоражила видом, раздвинув ноги
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