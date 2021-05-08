Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук показал, как проводит время с мамой и своей супругой Кристиной Горняк

Соответствующими кадрами шоумен поделился на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Пара решила навестить родителей Владимира, которые живут в Умани.

Отметим, ранее Кристину упрекали в том, что она не ездит с мужем к его родственникам. Сам Остапчук отшучивался на эту тему. «Чего не ездите к Вашим родителям с супругой, а только к ее?» - как-то спросили ведущего фолловеры.

«Подкаблучник», - коротко ответил Владимир и показал забавное фото.

В этот раз Кристина поехала в Умань вместе с супругом. В дороге она напевала песню Тины Кароль. "И так уже третий час", - заявил Остапчук.

Приехав, втроем они отправились на шоппинг.

«Мы приехали в Умань. И сейчас маму везем на шоппинг. Мама хочет в магазин «Соблазн». Мам, это секс-шоп?», - обратился шоумен к родительнице.

Напомним, Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились 15 октября 20202 года. Этому предшествовал непростотой бракоразводный процесс телеведущего с предыдущей женой Еленой Войченко. Она обвинила Владимира в изменах, а в сети телеведущего стали критиковать за то, что он бросил жену с двумя детьми.

Напомним, Остапчуки предались утехам возле бассейна, кадры с жаркого курорта: «Много поцелуев…».

Как сообщала Politeka, жена Остапчука призналась в своей зависимости, вызвав ажиотаж: "Привет, я Кристина, и я....".

Также Politeka писала, что жена Остапчука блеснула плоским животиком в белом купальнике: "Если вернуться в юность…".