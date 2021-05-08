Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук показал, как проводит время с мамой и своей супругой Кристиной Горняк
Соответствующими кадрами шоумен поделился на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Пара решила навестить родителей Владимира, которые живут в Умани.
Отметим, ранее Кристину упрекали в том, что она не ездит с мужем к его родственникам. Сам Остапчук отшучивался на эту тему. «Чего не ездите к Вашим родителям с супругой, а только к ее?» - как-то спросили ведущего фолловеры.
«Подкаблучник», - коротко ответил Владимир и показал забавное фото.
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В этот раз Кристина поехала в Умань вместе с супругом. В дороге она напевала песню Тины Кароль. "И так уже третий час", - заявил Остапчук.
Приехав, втроем они отправились на шоппинг.
«Мы приехали в Умань. И сейчас маму везем на шоппинг. Мама хочет в магазин «Соблазн». Мам, это секс-шоп?», - обратился шоумен к родительнице.
Напомним, Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились 15 октября 20202 года. Этому предшествовал непростотой бракоразводный процесс телеведущего с предыдущей женой Еленой Войченко. Она обвинила Владимира в изменах, а в сети телеведущего стали критиковать за то, что он бросил жену с двумя детьми.
Напомним, Остапчуки предались утехам возле бассейна, кадры с жаркого курорта: «Много поцелуев…».
Как сообщала Politeka, жена Остапчука призналась в своей зависимости, вызвав ажиотаж: "Привет, я Кристина, и я....".
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