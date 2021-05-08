Новая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк показала субботний образ

Как пишет Politeka.net, Кристина только в прошлом году вышла замуж за популярного телеведущего. Остапчук в том же году развелся и оставил жену с детьми. Новая жена много проводит времени с любимым, но иногда показывает и саму себя.

В этот раз Кристина показала себя в зеленом платье. Девушка снимала себя на телефон, демонстрируя роскошное декольте перед зеркалом. Образ красотка дополнила стильными украшениями на шее и в ушах.

"Ку-ку суббота! Режим выходных включён!

Всем прекрасных выходных!", - написала Кристина.

Фанаты посмотрели ролик более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ааа. Красота", "Взаимно".

Мы писали, что жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала жаркое пляжное фото.

На новом снимке, который показала Кристина, она запечатлена на пляже, девушка нежится на солнце в интересной позе. Перед камерой она появилась в стильном белом купальнике, который подчеркивает ее загорелую кожу. Волосы красотки распущены, и покрыты большой светлой шляпкой, впрочем, лицо она тоже скрыла под головным убором.

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