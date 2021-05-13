Церемония награждения премии YUNA-2021 запомнится невероятно трогательным моментом
Таким стало награждение певца Артема Пивоварова в номинации "Лучшая песня".
Артем Пивоваров расплакался, получая свою первую награду YUNA как автор лучшей песни "Дежавю". Артист вспомнил о дедушке, которого нет в живых.
Пивоваров также призвал артистов не поддаваться влиянию Тиктока с его 15-секундными роликами и продолжать записывать музыку альбомами.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Тайная жена" Олега Винника, нарядившись в мини-юбку, удивила посланием: "Мы, девочки, все видим и..."
Позитив из Время и Стекло после развода резко "постарел": глубокие морщины, седина и новое тату
Вылетевшая из "Холостяка" Джессика рассказала, что творится на шоу за кадром: "Ежедневно мы получали..."
Единственный сын Софии Ротару раскрыл ее настоящую фамилию: "Горжусь"
Отметим, выступление артиста вызвало настоящий фурор. Его поздравляют с победой и пророчат получение статуэтки «Певец года».
«Красавчик! Разорвал сцену! Раньше такие шоу только Монатик мог устроить», «Шикарно! Пивоваров как всегда на высоте. Единственный исполнитель, который подготовился к Юне», «Безумно гордимся ! Заслужил!», «Яркий, харизматичный, целеустремленный и очень талантливый Артём! От души радуюсь за него😉👍Достойная победа», «очень крутой 😍 в следующем году статуэтка "певец года" однозначно будет Артема», «Лучший за сегодня! А главное наконец-то получил статуэтку. Хотя он заслужил "Певец года"», - пишут в Сети.
Отметим, Пивоваров также был номинирован в категориях "Лучший исполнитель" и "Альбом года". Однако награду тут получили MONATIK и TVORCHI с альбомом "13 Waves".
Артему Пивоварову 29 лет. Певец в стиле нью-вейв, поп, музыкант, автор песен, саунд-продюсер. У него нет музыкального образования, Пивоваров окончил Национальную академию городского хозяйства в Харькове, где защитил диплом бакалавра по экологии. В 2017 году переехал из Харькова в Киев.
Напомним, Тина Кароль не явилась на церемонию YUNA, сделав заявление: "Всегда задавалась вопросом..."
Как сообщала Politeka, украинскому певцу сделали операцию после съемок в "Мастер Шеф", что с ним сейчас: "Удачи!"
Также Politeka писала, что подопечная Монатика покорила образом в красном платье с необычной юбкой: "Невозможно оторваться"