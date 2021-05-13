Церемония награждения премии YUNA-2021 запомнится невероятно трогательным моментом

Таким стало награждение певца Артема Пивоварова в номинации "Лучшая песня".

Артем Пивоваров расплакался, получая свою первую награду YUNA как автор лучшей песни "Дежавю". Артист вспомнил о дедушке, которого нет в живых.

Пивоваров также призвал артистов не поддаваться влиянию Тиктока с его 15-секундными роликами и продолжать записывать музыку альбомами.

Отметим, выступление артиста вызвало настоящий фурор. Его поздравляют с победой и пророчат получение статуэтки «Певец года».

«Красавчик! Разорвал сцену! Раньше такие шоу только Монатик мог устроить», «Шикарно! Пивоваров как всегда на высоте. Единственный исполнитель, который подготовился к Юне», «Безумно гордимся ! Заслужил!», «Яркий, харизматичный, целеустремленный и очень талантливый Артём! От души радуюсь за него😉👍Достойная победа», «очень крутой 😍 в следующем году статуэтка "певец года" однозначно будет Артема», «Лучший за сегодня! А главное наконец-то получил статуэтку. Хотя он заслужил "Певец года"», - пишут в Сети.

Отметим, Пивоваров также был номинирован в категориях "Лучший исполнитель" и "Альбом года". Однако награду тут получили MONATIK и TVORCHI с альбомом "13 Waves".

Артему Пивоварову 29 лет. Певец в стиле нью-вейв, поп, музыкант, автор песен, саунд-продюсер. У него нет музыкального образования, Пивоваров окончил Национальную академию городского хозяйства в Харькове, где защитил диплом бакалавра по экологии. В 2017 году переехал из Харькова в Киев.

Напомним, Тина Кароль не явилась на церемонию YUNA, сделав заявление: "Всегда задавалась вопросом..."

Как сообщала Politeka, украинскому певцу сделали операцию после съемок в "Мастер Шеф", что с ним сейчас: "Удачи!"

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