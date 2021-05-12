Украинская певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, показала свой страстный образ для красной дорожки

Лидия Скорубская (настоящее имя певицы) поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, в котором показала, в каком образе отправилась на важное мероприятие.

12 мая в Украине состоялось вручение статуэток музыкальной премии YUNA. Начинающая певица Лида Ли была номинирована на звание «Открытие года». В связи с этим артистка выбрала эффектный образ для появления на премии.

На новом фото певица показала себя на мероприятии в ярко-красном платье. Наряд привлекал к себе внимание своим асимметричным кроем, благодаря которому оказались открыты одна рука и одна нога артистки. Дополнила образ певицы ярко-красная помада в тон платью.

На фото Лида стояла, отставив в сторону открытую ногу и положив одну руку на талию.

Поклонники певицы тут же принялись поддерживать ее в комментариях.

«Невозможно оторваться», «Ты заслуживаешь всех наград», «Достойна всех наград! Наша Лида», «Вызываем пожарных. Ослепительна, замечательна», «Ты красотка, Лида», «о-хо-хо! что это за красота такая?», - пишут люди.

Ранее мы писали, что на свежих фото в Инстаграм Лида позировала в роскошном красном комбинезоне из кожи. Яркий красный цвет подчеркнул эффектную красоту певицы.

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