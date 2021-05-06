Известная украинская певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрия Монатик, показала себя

Как пишет Politeka.net, Лида Ли изначально работала у Дмитрия бэк-вокалисткой. После этого Монатик стал раскручивать девушку, как самостоятельную певицу. Артистка сейчас активно развивает социальные сети, где подогревает к себе интерес.

На кадрах Лида Ли в мокром купальнике вышла из бассейна, пройдясь элегантно перед камерой. Девушка была в черных очках, восхищая своей стройной фигуркой. Певицу частично снимали в замедленном режиме, поэтому видео получилось очень эффектным.

"Майские плавательные девушки", - написала Лида под кадрами в ТикТок.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и поставили всего 80 лайков, а также написали парочку комментариев:

"Рек", "Огонь", "Восхищает каждую секунду".

Сообщалось, что популярная украинская певица Лида Ли отправилась на отдых и показала свою фигуру в купальнике.

На снимке Лида Ли показала свою фигуру в цельном черном купальнике с глубоким вырезом на спине. Певица позировала спиной к камере, слегка оглядываясь назад. Благодаря этому зрители могли рассмотреть ее подтянутое тело и пышную пятую точку. Звезда дополнила свой пляжный образ стильными круглыми очками.

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