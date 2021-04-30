Молодая украинская певица Лида Ли, продюсированием которой занимается Дмитрий Монатик, порадовала поклонников хорошей новостью и показала своего малыша
Лида Ли запомнилась украинцам еще после участия на шоу «Голос країни», а также выступлений на бэк-вокале у Монатика. Не так давно она начала строить сольную карьеру и теперь активно продвигает себя как певицу. Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Лида Ли поделилась с поклонниками важной новостью.
Так, певица объявила, что готовится к своему первому концерту.
«Внимание всем! У нас для вас супер важные новости! 20 мая состоится мой первый сольный концерт…Ничего не планируйте на этот день, я буду очень ждать нашу с вами встречу», - написала звезда.
В новом видео она показала себя на кухне. В руках она держит своего маленького песика, делая вид, что он колотит лапками по кастрюле, как по барабану.
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Поклонники знаменитости пришли в восторг от этой новости.
«Поздравляю с таким событием надеюсь получится быть рядом», «Бери Леву на барабаны, умоляю!!», «Огого это же суперновости», «Лида, как это здорово», «Не могу определить кто милее», - пишут люди.
Напомним, подопечная Монатика в платье с разрезом до бедра разлеглась на капоте авто: "Это был первый...".
Как сообщала Politeka, подопечная Монатика в одном халате показала, как наводит марафет перед зеркалом: "Настроение на выходные".
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