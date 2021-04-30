Молодая украинская певица Лида Ли, продюсированием которой занимается Дмитрий Монатик, порадовала поклонников хорошей новостью и показала своего малыша

Лида Ли запомнилась украинцам еще после участия на шоу «Голос країни», а также выступлений на бэк-вокале у Монатика. Не так давно она начала строить сольную карьеру и теперь активно продвигает себя как певицу. Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Лида Ли поделилась с поклонниками важной новостью.

Так, певица объявила, что готовится к своему первому концерту.

«Внимание всем! У нас для вас супер важные новости! 20 мая состоится мой первый сольный концерт…Ничего не планируйте на этот день, я буду очень ждать нашу с вами встречу», - написала звезда.

В новом видео она показала себя на кухне. В руках она держит своего маленького песика, делая вид, что он колотит лапками по кастрюле, как по барабану.

Поклонники знаменитости пришли в восторг от этой новости.

«Поздравляю с таким событием надеюсь получится быть рядом», «Бери Леву на барабаны, умоляю!!», «Огого это же суперновости», «Лида, как это здорово», «Не могу определить кто милее», - пишут люди.

Напомним, подопечная Монатика в платье с разрезом до бедра разлеглась на капоте авто: "Это был первый...".

Как сообщала Politeka, подопечная Монатика в одном халате показала, как наводит марафет перед зеркалом: "Настроение на выходные".

Также Politeka писала, что подопечная Монатика в полупрозрачном наряде впечатлила пластикой: "Ну это просто невозможно шикарно".