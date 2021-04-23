Набирающая популярность украинская певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, показала, как совершенствует свой образ перед зеркалом
Артистка, которая раньше была бэк-вокалисткой Монатика, а сейчас начала строить сольную карьеру, поделилась новым видео в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На кадрах Лида Ли решила показать один из своих женских ритуалов. Певица сняла, как красит губы ярко-красной помадой. При этом, остальной ее макияж уже готов: цвет лица выглядит идеальным благодаря тону, а глаза выделены при помощи подводки и темных теней. Волосы певицы также идеально уложены.
Лида Ли какое-то время красит губы, а затем смотрит в камеру и рисует помадой сердечко на зеркале, а в конце подмигивает зрителям.
При этом, несмотря на вечерний макияж, из одежды на звезде лишь белый халат.
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Впрочем, поклонникам этот образ явно понравился.
«Настроение на выходные», «Как красиво», «Шикарный образ», «супер девушка!!!», «Куколка», «После помаду выкинешь?», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Лида Ли выступила на «Голосі країни» в качестве приглашенной гостьи.
Для выступления певица выбрала экстравагантный образ: на ней был красно-серебристый боди с открытым животом, а поверх – капроновый черный комбинезон с только одной штаниной.
Напомним, подопечная Монатика в полупрозрачном наряде впечатлила пластикой: "Ну это просто невозможно шикарно".
Как сообщала Politeka, подопечная Монатика, соблазнительно обтянув фигуру, дала волю страсти: "На Ольгу Куриленко похожа".
Также Politeka писала, что знойная подопечная Монатика с непристойным декольте показала, как развлекается в спальне: "Попрыгунья стрекоза".