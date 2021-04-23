Набирающая популярность украинская певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, показала, как совершенствует свой образ перед зеркалом

Артистка, которая раньше была бэк-вокалисткой Монатика, а сейчас начала строить сольную карьеру, поделилась новым видео в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах Лида Ли решила показать один из своих женских ритуалов. Певица сняла, как красит губы ярко-красной помадой. При этом, остальной ее макияж уже готов: цвет лица выглядит идеальным благодаря тону, а глаза выделены при помощи подводки и темных теней. Волосы певицы также идеально уложены.

Лида Ли какое-то время красит губы, а затем смотрит в камеру и рисует помадой сердечко на зеркале, а в конце подмигивает зрителям.

При этом, несмотря на вечерний макияж, из одежды на звезде лишь белый халат.

Впрочем, поклонникам этот образ явно понравился.

«Настроение на выходные», «Как красиво», «Шикарный образ», «супер девушка!!!», «Куколка», «После помаду выкинешь?», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лида Ли выступила на «Голосі країни» в качестве приглашенной гостьи.

Для выступления певица выбрала экстравагантный образ: на ней был красно-серебристый боди с открытым животом, а поверх – капроновый черный комбинезон с только одной штаниной.

Напомним, подопечная Монатика в полупрозрачном наряде впечатлила пластикой: "Ну это просто невозможно шикарно".

Как сообщала Politeka, подопечная Монатика, соблазнительно обтянув фигуру, дала волю страсти: "На Ольгу Куриленко похожа".

Также Politeka писала, что знойная подопечная Монатика с непристойным декольте показала, как развлекается в спальне: "Попрыгунья стрекоза".