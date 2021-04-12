Набирающая популярность украинская певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, показала впечатляющее преображение в роковую красотку прямо в спальне

Как сообщает Politeka.net, артистка поделилась новым забавным постом в своем Инстаграм. В нем она показала, как резко может изменится ее образ.

В начале видео певица беззаботно прыгает под музыку на кровати в милой красной пижамке с длинными рукавами и штанами. Однако, в какой-то момент музыка резко меняется, а певица садится на кровать уже в совершенно другой одежде.

На ней роскошный черный комбинезон из блестящей ткани. Наряд тут же привлекает к себе внимание глубоким декольте чуть ли не до самого пупка, которое кокетливо пересекает золотая цепочка. Дополняют образ Лиды Ли красная помада и туфли ей в тон.

«Мотивация на неделю», - подписала кадры певица.

Ее поклонники оценили видео по достоинству.

«Классная пижамка», «Я так тоже когда-то прыгал на кровати, кровать сказала bye», «Попрыгунья стрекоза!», - пишут люди.

Отметим, что Лида Ли изначально работала у Дмитрия Монатика бэк-вокалисткой. После этого красотка пробовала себя в различных шоу, а потом стала полноценной певицей под опекой продюсерского центра Монатика.

Ранее мы писали, что Лида Ли показала модный образ в социальной сети ТикТок. Красотка надела кожаную куртку, которую спустила на плечи, и черный топ.

Напомним, подопечная Монатика в блестящих трусиках устроила горячую "битву карешек", кадры.

А еще Politeka сообщала, что подопечная Монатика в слишком узком боди обозначила пикантные места.

Также Politeka писала, что подопечная Монатика забыла надеть штаны, приковав взгляды мужчин.