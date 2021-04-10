Известная певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, показала забавные кадры репетиции
Как пишет Politeka.net, молодая певица изначально работала у Дмитрия Монатика бэк-вокалисткой. После этого красотка пробовала себя в различных шоу, а потом стала полноценной певицей под опекой продюсерского центра Монатика. Девушка развивает социальные сети, где делиться своим творчеством.
В этот раз Лида Ли опубликовала в кадры, где стояла в прозрачном наряде и в серебряных трусиках, репетируя в старом помещении. В какой-то момент Дмитрий Монатик в рубашке и с париком, копируя прическу своей подопечной.
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"Битва карешек. Кто победил?", - написала под видео Лида.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Боги, что это?", "Дима, смех сквозь слезы", "Боже, ну Дима - это отдельная любовь".
Ранее мы писали, что украинская Лида Ли похвасталась фигурой в прозрачном наряде.
Лида Ли предстала в прозрачном наряде, сквозь которое можно рассмотреть лифчик в форме двух треугольников, и интерсных шортиких.
Напомним, подопечная Монатика в слишком узком боди обозначила пикантные места
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