Известная певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, показала забавные кадры репетиции

Как пишет Politeka.net, молодая певица изначально работала у Дмитрия Монатика бэк-вокалисткой. После этого красотка пробовала себя в различных шоу, а потом стала полноценной певицей под опекой продюсерского центра Монатика. Девушка развивает социальные сети, где делиться своим творчеством.

В этот раз Лида Ли опубликовала в кадры, где стояла в прозрачном наряде и в серебряных трусиках, репетируя в старом помещении. В какой-то момент Дмитрий Монатик в рубашке и с париком, копируя прическу своей подопечной.

"Битва карешек. Кто победил?", - написала под видео Лида.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Боги, что это?", "Дима, смех сквозь слезы", "Боже, ну Дима - это отдельная любовь".

Ранее мы писали, что украинская Лида Ли похвасталась фигурой в прозрачном наряде.

Лида Ли предстала в прозрачном наряде, сквозь которое можно рассмотреть лифчик в форме двух треугольников, и интерсных шортиких.

Напомним, подопечная Монатика в слишком узком боди обозначила пикантные места

А еще Politeka сообщала, что подопечная Монатика забыла надеть штаны, приковав взгляды мужчин

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