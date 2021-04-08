Известная певица Лида Ли, которую продюсирует Монатик, показала себя с подружками
Как пишет Politeka.net, молодое дарование активно продвигает продюсерская контора Димы Монатика. Девушка сверкает в разных шоу и выпускает новые песни. Красотка стала известной после выступления на "Голосе", а до этого просто работала бэк-вокалисткой у Монатика. Не забывает певица и о социальных сетях, где подогревает к себе интерес.
В этот раз Лида опубликовала кадры в ТикТоке, где показалась в узком боди, которое прямо впиралось в тело девушки. Звезда танцевала на каблуках вместе с другими девушками, держа в руках телефон.
Фанаты поставили под видео более 400 лайков и написали комментарии:
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"Интересно, зачем косить под Дуа Липу?", "Кто это такая и почему она стала часто везде появляться. А, и да, это реально копия Марув", "Мне одной это кажется дублированием Марув", "Дима Комаров, я тебя узнал".
Мы писали, что подопечная Дмитрия Монатика Лидия Скорубская, выступающая под псевдонимом Лида Ли, впечатлила длинными ножками.
На свежем фото, которое Лида опубликовала у себя в Инстаграм, она позировала в черном боди, забыв надеть штаны. Девушка продемонстрировала свои стройные ножки во всей красе, взбудоражив фантазию поклонников.
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