Подопечная Дмитрия Монатика Лидия Скорубская, выступающая под псевдонимом Лида Ли, впечатлила стильным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото со съемок. Как известно, Лида некоторое время работала бек-вокалисткой Дмитрия Монатика. В один момент красотка решила попробовать свои силы в вокальном шоу «Голос країни» и у нее это получилось. В команде своего экс-босса она довольно успешно выступала в шоу. После проекта Монатик решил продюсировать свою подопечную.

Сегодня Лида Ли появляется во многих украинских шоу, ее имя все больше на слуху, что, без сомнений, заслуга ее прекрасного голоса и стараний команды Монатика.

На свежем фото красотка позировала в кожаных штанах и мини-топе.

«На самом деле, просто помните: будьте собой, показывайте миру то, что горит внутри вас и создавайте... #MadeWithLoveAndDreams. С улыбкой вспоминаю нашу сегодняшнюю презентацию на @kyiv.live_tv и благодарю!», - подписала фото звезда.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Такая стильная», «Огонь», «Выглядишь превосходно», «Лиса Алиса», «Вы очень круто выглядите», - пишут люди.

Ранее мы сообщали, что Лида Ли появилась в шоу «Липсинк батл», где она перевоплотилась в героиню Кэтрин Зета Джонс из мюзикла «Chicago».

Напомним, что подопечная Монатика в супероткровенном наряде залезла на стол и повиляла своими "булочками": "Безумно красивая".

Как сообщала Politeka, подопечная Монатика в дерзком мини бросила вызов легендарной Кэтрин Зета Джонс: "Это волшебно".

Также Politeka писала, что подопечная Монатика в прозрачном наряде насладилась ритмом страсти в руках жгучего брюнета: "Глаз не оторвать".