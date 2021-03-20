Відома українська співачка Ліда Лі, підопічна Дмитра Монатіка, показала себе в чарівному образі

На фото Ліда здалася в прозорому вбранні з візерунками. Дівчина стояла в босоніжках, виставивши одну ніжку і вигнувшись, хвалячись бездоганною фігурою. На інших кадрах вже співачка була з чоловіком у шкіряних штанях. Пара злилася в танці, демонструючи запалюючу пристрасть. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зрозумій", - підписала фото Ліда в Instagram.

"Вау", - відразу написала дружина Дмитра Монатіка-Ірина.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже", "чудова", "Ліда", "шикарна", "неймовірна", "красива", "о боже мій", " четверте фото...", "Не вистачає слів, щоб описати цю красу", " очей не відірвати, як це красиво, пристрасно і сексуально!!!".

Ми писали, що підопічна Дмитра Монатіка, співачка Ліда Лі вміло перевтілилася в зірку мюзиклу.

У Instagram шоу "Ліпсінк батл" з'явився анонс майбутнього шоу, в якому візьме участь Ліда Лі. Дівчина пародіюватиме героїню Кетрін Зета Джонс з мюзиклу «Chicago».

Нагадаємо, підопічна Монатіка в прозорому вбранні довела до мурашок своїм танго

А ще Politeka писала, що підопічна Монатіка в прозорій сукні розтанула в руках спекотного брюнета

Також Politeka повідомляла, що підопічна Монатіка в супероткровеному вбранні залізла на стіл і повиляла своїми " булочками"



