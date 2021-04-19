Украинская певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик устроила яркое представление на «Голосі країни» в полупрозрачном наряде

Как сообщает Politeka.net, исполнительница поделилась кадрами номера в своем Инстаграм на следующий день после эфира. В свое время певица и сама была конкурсанткой на «Голосе», а в прошлом эфире она вернулась в студию уже в качестве приглашенной гостьи. Там певица представила свою песню «Пойми».

Для выступления Лида Ли выбрала весьма экстравагантный образ: на ней был красно-серебристый боди с открытым животом, а поверх – капроновый черный комбинезон с только одной штаниной. Довершали образ строгий длинный пиджак и шляпа.

«Мечты гораздо ближе, чем порой нам кажется... нужно только поверить! Вчера был очень трепетный и волнительный для меня день. #Пойми , неимоверное счастье, спустя год, вновь стоять на этой сцене. Благодарна «Голос країни». Благодарю тебя, Дмитрий Монатик, и всю команду за то, что поверили в меня», - написала певица.

Ее поклонники активно комментируют видео.

«Лида ну это просто невозможно шикарно фантастически обалденно!», «оооочень красиво!! Пластика», «Ты невероятная, все это станцевать и спеть и еще так красиво, это под силу единицам!», «Хороша», «Божественная Ли», - пишут люди.

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