Набирающая популярность украинская певица Лида Ли, которую продюсирует Дмитрий Монатик, показала себя в наряде с декольте и рассказала о лучшем украшении для женщины

Лидия Скорубская (настоящее имя певицы), которая недавно дебютировала как сольная исполнительница после выступлений на бэк-вокале у Монатика, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В публикации Лидия порассуждала на тему того, что может наилучшим образом украсить женщину.

«Лучшая вещь, которую женщина может носить, чтобы выглядеть потрясающе, — это ее уверенность», - написала певица.

Этот пост она сопроводила собственными снимками.

На фото красотка позирует на улице, стоя рядом с белым автомобилем. Судя по всему, Лидия была одета в белое платье с верхом в виде корсета, который подчеркнул ее пышные формы. Образ знаменитости дополнил гармоничный макияж, сделавший ее черты лица более выразительными.

Поклонники Лиды Ли активно комментируют ее публикацию.

«Невероятная!», «Такая уверенная», «А когда за спиной Ягур - то это вообще комбо», «Королева», «Вспышка», - пишут люди.

Отметим, что Лида Ли запомнилась украинцам еще после участия на шоу «Голос країни», а также выступлений на бэк-вокале у Монатика. Не так давно она начала строить сольную карьеру и теперь активно продвигает себя как певицу.

Напомним, подопечная Монатика засветила своего малыша, кадры счастья.

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