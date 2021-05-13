Певец Иван Нави, с которым произошло ЧП во время съемок шоу «Мастер Шеф», обратился к поклонникам

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на страницу артиста в Instagram. Певцу пришлось перенести срочную операцию. И теперь он опубликовал фото, на которых показал, как выглядит сейчас.

Недавно Иван Нави стал участником кулинарного шоу "Мастер Шеф", однако просто со съемок он попал в больницу. Певец почувствовал себя очень плохо, и в какой-то момент уже с трудом стоял на ногах, однако все равно надеялся, что «само пройдет». Хорошо, что врач на съемочной площадке настоял, чтобы он обратился в больницу.

«Врач-хирург после операции сказал, что аппендикс мог разорваться в любой момент, а операция была намного сложнее, чем планировали», - рассказывал артист.

Все прошло хорошо и артист уже вернулся к активной полноценной жизни.

Иван Нави был номинирован на престижную украинскую премию YUNA-2021. Церемония состоялась 12 мая в столичном Дворце "Украина".

Перед началом Нави рассказал, что его композиция «Холодна ніч» была номинирована в категории «Лучший электронных хит».

«Болеете?» - обратился Нави к поклонниками.

«Лучший», «Болеем», «Какой красавчик», «Милашка», «Удачи!», «Поздравляю», - написали фолловеры певца в комментариях.

Однако, победу в категории получил коллектив TVORCHI с песней Bonfire.

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