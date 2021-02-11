Популярная украинская звезда Верка Сердючка впечатлила ярким выступлением

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Сердючка решила тряхнуть стариной и вспомнить старый концерт, на котором она зажигала на полную. Выбор пал на песню «Свитер», которую звезда исполняла на сцене премии YUNA в 2013 году.

Верка была одета в розовый обтягивающий свитер и пышную юбку из фатина. Артистка устроила традиционные пляски на сцене со своим балетом.

«VERKA SERDUCHKA - #switter. Live @ #YUNAAWARDS 2013», - подписала Сердючка видео.

Стоит отметить, что перед выступлением Сердючку громко объявил Потап, который аж завопил от восторга.

В комментариях преданные поклонники оставили звезде массу приятных слов.

«Шедевр!», «Обожаю», «Мне кажется, что знаю тебя всю жизнь», «Класс», «Вера Кардашьян», «Как всегда поднял настроение! Спасибо Андрей!», «Такая эпоха была, ну почему же в этом духе не продолжать писать песни и исполнять? Ведь всем миром любимы. Я из США», - пишут пользователи сети.

Как известно, сейчас Андрей Данилко довольно редко выступает на сцене, предпочитая появляться в качестве судьи на разных телепроектах. Однако, певец активно выступает на корпоративах. Например, осенью 2020 года Сердючка зажигала на свадьбе Владимира Остапчука.

Напомним, что неугомонная мама Сердючки с бутылкой ошарашила дерзкой выходкой на сцене: «Ностальгируем, Верочка…».

Как сообщала Politeka, Данилко обзавелся новой квартирой в знаменитой киевской высотке: "Стоимость таких апартаментов...".

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