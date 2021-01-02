Популярна українська зірка Вєрка Сердючка вразила яскравим номером у новорічну ніч

Як передає Politeka.net, Андрій Данилко разом зі своїм колективом взяв участь у новорічному концерті на телеканалі «Україна». Він виконав кілька хітів, але самим незабутнім стала остання пісня, під час виконання якої мама Вєрки ганяла по сцені з пляшкою.

Пісня Сердючки стала завершальною в концерті перед зверненням президента в новорічну ніч, тому мама вирішила відкрити пляшку шампанського. Жінка активно жестикулюючи бігала по сцені і вривалася в кадр з пляшкою. Виглядало це дуже забавно і весело.

У коментарях під концертом шанувальники залишили масу слів подяки Сердючці за створений новорічний настрій.

"Головне, що Вєрка Сердючка і відкрила концерт, і закрила! Веселий настрій може зробити тільки вона!", "Данилко. слухали пісні на Новий Рік! Ти супер!!! І була Чита дріта!", "Вєрка Сердючка-любов forever", "Не покидає відчуття, що Леся-дочка Вєрки Сердючки!", "Так! Але Вєрки Сердючки було мало!!! Піду переглядати Євробачення... Ностальгуємо і сумуємо, Вірочка», - пишуть користувачі Мережі.

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