Украинская певица и модель Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, впечатлила образом

Как передает Politeka.net, 43-летнюю Камалию называют самой богатой певицей Украины из-за ее состоятельного мужа. В украинском шоу-бизнесе звезда давно, однако, высот так и не достигла. При этом певица много времени уделяет своей семье и воспитанию дочек.

На свежих фото певица предстала в невероятно красивом платье с крыльями. Глубокий вырез аж до бедер открыл взору стройные ножки артистки.

«@ekaterina_chepak — суперталантливый модельер из Мукачево, в ее платье я уже произвела фурор на церемонии премии @rodynaroku.official. Сейчас она сшила мне очень красивое платье для красной дорожки 10-й музыкальной премии @yunaawards. Я вас заинтриговала? Подождите еще 4 дня и секреты откроются», - заявила Камалия.

В комментариях ей оставили массу теплых слов. Поклонники были в восторге от наряды звезды.

«Просто бомба! Есть же таланты в Украине! Вы прекрасны в этом платье!», «Королева», «Камалия! Нереально прекрасны», «Невероятно красивая Камалия!», «Шик! Шок!», «Очень красиво», «Фигура очень женственная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что самая богатая певица Украины показала пополнение в семье, засветив роскошный особняк: "Счастье-то какое!".

Как Politeka писала, что самая богатая певица Украины показала, кому обязана яркой внешностью: "Родная, благодарю тебя!".

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