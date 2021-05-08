Украинская певица и модель Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, впечатлила образом
Как передает Politeka.net, 43-летнюю Камалию называют самой богатой певицей Украины из-за ее состоятельного мужа. В украинском шоу-бизнесе звезда давно, однако, высот так и не достигла. При этом певица много времени уделяет своей семье и воспитанию дочек.
На свежих фото певица предстала в невероятно красивом платье с крыльями. Глубокий вырез аж до бедер открыл взору стройные ножки артистки.
«@ekaterina_chepak — суперталантливый модельер из Мукачево, в ее платье я уже произвела фурор на церемонии премии @rodynaroku.official. Сейчас она сшила мне очень красивое платье для красной дорожки 10-й музыкальной премии @yunaawards. Я вас заинтриговала? Подождите еще 4 дня и секреты откроются», - заявила Камалия.
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В комментариях ей оставили массу теплых слов. Поклонники были в восторге от наряды звезды.
«Просто бомба! Есть же таланты в Украине! Вы прекрасны в этом платье!», «Королева», «Камалия! Нереально прекрасны», «Невероятно красивая Камалия!», «Шик! Шок!», «Очень красиво», «Фигура очень женственная», - пишут пользователи сети.
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