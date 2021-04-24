Відома українська співачка Камалія Захур показала, як її дочки-близнючки розважаються з новими членами їх сім'ї

Дружина мільярдера Мохаммада Захура, яку називають найбагатшою співачкою України, показала незвичайний подарунок для її дочок. Як пише Politeka.net, відповідним постом вона поділилася у своєму Instagram.

Так, Камалія зізналася, що Мірабелла і Арабелла давно просили її завести кізок. Співачка завжди була відома своєю любов'ю до тварин, а на території їх з чоловіком величезного особняка вже зібраний справжній міні-звіринець. Однак, завести ще й кіз знаменитості вдалося тільки зараз і то-після подарунка від шанувальників.

"Щастя-то яке у дівчаток!!! Це наші кізоньки!) Недавній подарунок від шанувальників. Діти мене 3 роки мучили, щоб кіз завести, але я не здавалася, а тут такий подарунок!", - написала Камалія.

Вона показала відео, на якому її дочки весело бігають по величезній території їхнього двору з двома кізочками. Дівчата постійно кричать і сміються, коли тварини біжать за ними. На кадрах також засвітився і сам дорогий особняк співачки.

Шанувальники Камалії бурхливо відреагували на її пост.

"Це просто супер несподівано...але так мило бачити таке поповнення у вашій родині...світ змінився і місце в ньому тепер простоті...доброті і красі", "кізоньки, як дівчатка, зовсім діти", "Посміхнуло", "клас! Такі красиві!", "Точно-екзотика на тлі Вашого будинку", - пишуть люди.

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