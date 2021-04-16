Известная украинская певица Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, показала себя в интересном образе

Как пишет Politeka.net, Камалию называют самой богатой певицей, так как красотка вышла замуж за пакистанского миллиардера. Артистка воспитывает двоих детей, которые уже показывают свои таланты в пении и танцах. Красотка не забывает и об Инстаграм, где продвигает свое творчество.

В этот раз Камалия появилась в интересном наряде с прозрачной сеточкой. Девушка немного выгнулась, демонстрируя идеальную фигуру.

"10 церемония награждения Национальной музыкальной премии снова перенесена, и на этот раз на 12 мая 2021 года", - написала звезда.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Шикарная", "Эффектная девушка", "Великолепный новый вид", "Камалия пусть впереди будет, еще больше наград и все самое лучшее", "Красивая до безумия женщина-вамп!", "Выглядит, как Хлои Кардашьян".

Мы писали, что известная певица Камалия, которая уже много лет замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром, рассказала о новом члене семьи.

14 апреля Камалия рассказала о новом пополнении семьи - она взяла из приюта питомца. Об это звезда рассказала в своем Инстаграм, подкрепив снимками.

Напомним, самая богатая певица Украины отдалась наслаждению в прозрачном платье среди красавчиков

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