Известная украинская певица Камалия заинтриговала премьерой

Как пишет Politeka.net, Камалия является самой богатой украинской певицей, ведь она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Супруги воспитывают двух детей, которые уже проявили себя в танцах и пении. Камалия не забывает и о социальных сетях, где радует фанатов своим творчеством.

На новом фото в Инстаграм певица позировала в прозрачном платье среди четырех мужчин в шляпах. Постановочный кадр был сделан для интриги, ведь Камалия собирается скоро выпустить новый сингл:

"После майских праздников в Украине я выпущу свой новый сингл и видеоклип на украинском, русском и английском языках. Для получения дополнительной информации продолжайте следить за моими страницами в социальных сетях", - написала звезда.

Фанаты поставили более 300 лайков и написали комментарии:

"Очень сильно красивая! Жду с нетерпением новый сингл и крутой видеоклип", "Супер", "Класс, ждем", "Круто", "Замечательно. С нетерпением ждем", "Буду с нетерпением ждать. Удачного видеоклипа!".

Ранее мы сообщали, что Камалия Захур оригинально отметила Всемирный день мужа, удивив совместным снимком со своим благоверным.

Самая богатая певица Украины поделилась веселым постом в своем Инстаграм. В нем Камалия рассказала всем, кто об этом не знал, что 6 апреля отмечают Всемирный день счастливого мужа.

Напомним, муж самой богатой певицы Украины расцвел в компании именинницы-Билык

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