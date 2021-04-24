Известная украинская певица Камалия Захур показала, как ее дочери-близняшки развлекаются с новыми членами их семьи

Жена миллиардера Мохаммада Захура, которую называют самой богатой певицей Украины, показала необычный подарок для ее дочек. Как пишет Politeka.net, соответствующим постом она поделилась в своем Инстаграм.

Так, Камалия призналась, что Мирабелла и Арабелла давно просили ее завести козочек. Певица всегда была известна своей любовью к животным, а на территории их с мужем огромного особняка уже собран настоящий мини-зверинец. Однако, завести еще и коз знаменитости удалось только сейчас и то – после подарка от поклонников.

«Счастье-то какое у девочек!!! Это наши козочки!) Недавний подарок от поклонников. Дети меня 3 года мучали, чтобы коз завести, но я не сдавалась, а тут такой подарок!», - написала Камалия.

Она показала видео, на котором ее дочки весело бегают по огромной территории их двора с двумя козочками. Девочки постоянно кричат и смеются, когда животные бегут за ними. На кадрах также засветился и сам дорогой особняк певицы.

Поклонники Камалии бурно отреагировали на ее пост.

«Это просто супер неожиданно...но так мило видеть такое пополнение в вашей семье...мир изменился и место в нем теперь простоте...доброте и красоте», «Козочки, как девочки, совсем дети», «Улыбнуло», «Класс! Такие красивые!», «Точно - экзотика на фоне Вашего дома», - пишут люди.

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