Відома українська співачка Камалія, яка одружена з пакистанським мільярдером, показала себе і сім'ю

Як пише Politeka.net, Камалію називають найбагатшою співачкою України, так як красуня одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром. У красуні є двоє дочок, які вже встигли проявити свої танцювальні таланти. Дівчина активно веде соціальні мережі, де радує фанатів кадрами з особистого життя.

Цього разу Камалія опублікувала фото, де сиділа на вулиці за столом. Поруч з дівчиною були двоє дочок, а також красень-чоловік.

"Христос воскрес! Воістину воскрес! Щастя, добра, миру, любові, всіх благ земних! Веселої Паски, смачної ковбаски!",- написала Камалія під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Воістину воскрес", " Христос воскрес! Воістину воскрес! Щастя вашій родині і Божих благословень", " Воістину воскрес, спасибі Камалія і Вас зі святом!", "Хороша сім'я. Камалія, нехай буде смачною Паска. Гарного Вам відпочинку", "смачного".

Повідомлялося, що співачка Камалія показала, яка вона господиня.

3-річна зірка опублікувала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала, як пече паски. Співачка з міксером і необхідними продуктами облаштувалася на першому поверсі у величезній вітальні свого особняка, схожого на "Золотий палац".

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