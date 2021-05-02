Известная украинская певица Камалия, которая замужем за пакистанским миллиардером, показала себя и семью
Как пишет Politeka.net, Камалию называют самой богатой певицей Украины, так как красотка замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром. У красотки есть двое дочерей, которые уже успели проявить свои танцевальные таланты. Девушка активно ведет социальные сети, где радует фанатов кадрами из личной жизни.
В этот раз Камалия опубликовала фото, где сидела на улице за столом. Рядом с девушкой были двое дочерей, а также красавец-муж.
"Христос воскрес! Воистину воскрес! Счастья, добра, мира, любви, всех благ земных! Веселої Паски, смачної ковбаски!", - написала Камалия под фото.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Воистину воскрес", "Христос воскрес! Воистину воскресе! Счастья вашей семье и божьих благословений", "Воистину воскрес, спасибо Камалия и Вас с Праздником!", "Хорошая семья. Камалия, пусть будет вкусной Паска. Хорошего вам отдыха", "Приятного аппетита".
Сообщалось, что певица Камалия показала, какая она хозяюшка.
3-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала, как печет паски. Певица с миксером и необходимыми продуктами обустроилась на первом этаже в огромной гостиной своего особняка, похожего на "золотой дворец".
Напомним, самая богатая певица Украины показала пополнение в семье, засветив роскошный особняк
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