Відома артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, показала свою молоду маму

Камалію називають найбагатшою співачкою, так як красуня вийшла заміж за пакистанського мільярдера. Артистка виховує двох дітей, які вже показують свої таланти в співі і танцях. Красуня не забуває і про Instagram, де просуває свою творчість і ділиться особистими кадрами.

Як пише Politeka.net цього разу співачка показу фото зі своєю мамою.

Камалія привітала Інну Петрівну з днем матері. І закликала українців не забути про важливе свято.

"Кожну другу неділю травня присвячено найріднішим, найніжнішим, самим турботливим, самим люблячим, які подарували нам життя — нашим мамам. Мамочка, рідна, дякую тобі! Будь здорова і сповнена сил! Бажаю, щоб ти залишалася такою усміхненою, доброю і ласкавою! Люблю тебе всім серцем❤ не забудьте завтра привітати ваших «най-най» матусь», - написала співачка.

Інна Петрівна і Камалія позували зі святковим макіяжем в яскравих сукнях малинового кольору. В руках вони тримали букет троянд. Видно, що мама співачки може похвалитися молодою і яскравою зовнішністю. Тепер зрозуміло, в кого Камалія така красуня.

Нагадаємо, найбагатша співачка України засвітила "золотий палац" з прислугою.

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