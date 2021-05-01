Певица Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, показала, какая она хозяюшка

Как передает Politeka.net, 43-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала, как печет паски (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Певица с миксером и необходимыми продуктами обустроилась на первом этаже в огромной гостиной своего особняка, похожего на "золотой дворец". Камалия показала как готовится к празднику и украшает пасхальные куличи.

В частности, звезда случайно придумала лайфхак с глазурью, о чем рассказала на кадрах. По ее словам, каждый пакетик с сухой смесью для глазури должен разводиться в белке одного куриного яйца. У нее же получилось три пакетика на два белка - результат неожиданно порадовал певицу, глазурь получилась идеальной консистенции и отлично держалась на куличах.

Во время съемки процесса Камалия засветила интерьер своего роскошного дома, а также прислугу, которая не вмешивалась в дела хозяйки. На кадрах можно заметить просторные помещения с огромными окнами и колоннами прямо в холле, множеством вазонов с цветами. Все в "золоте" и с вычурными узорами.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:

"А зачем бумагу мазать?)"

"Какая умничка!!! И Вас с наступающим праздником!! (Не пойму, зачем бумагу покрасили?)"

"Какая красота!!! И вас с наступающим светлым праздником 🙏"

"Какая красота! Вот это мастерство 👏. Светлого праздника вашей семье 😍"

"Умничка, хозяйка, молодец! С праздником всю вашу семью 🔥🙌😍"

"Какая Вы хозяюшка прекрасная 😍"

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