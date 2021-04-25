Известная украинская певица Камалия Захур, которая замужем за пакистанским миллиардером, показала пополнение в семье

Как пишет Politeka.net, Камалию называют самой богатой певицей Украины, так как девушка замужем за известным бизнесменом. У артистки есть дочери-красавицы, которых она воспитывает вместе с мужем. Звезда не забывает и об Инстаграм, где публикует новые фото.

В этот раз Камалия показала фото, где позировала вместе с детьми. Красотка держала в руках кота породыы мейн-кун.

"Объявление: К нам в 6-й дом зашел красавец кот мейн-кун. Если хозяевам он надоел, то мы с удовольствием оставим его у себя", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ого,котик) Фаера намного больше?", "Вы очень добрая, поэтому котик выбрал Вас!Коты к плохим людям не подходят!", "Какой замечательный красавчик!!!!!Рыжие приносят удачу , он у вас на руках как дома", "Шикарный", "Ко мне, к сожалению, ещё не разу не заходил", "Нашлись хозяева ? Такой красивый, явно домашний", "Какая отличная семья, кот сделал правильный выбор!))", "К нам на Рождество кошечка пришла, уже 7 лет с нами".

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