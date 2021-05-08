Известная артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, показала свою молодую маму

Камалию называют самой богатой певицей, так как красотка вышла замуж за пакистанского миллиардера. Артистка воспитывает двоих детей, которые уже показывают свои таланты в пении и танцах. Красотка не забывает и об Инстаграм, где продвигает свое творчество и делится личными кадрами.

Как пишет Politeka.net в этот раз певица показа фото со своей мамой.

Камалия поздравила Инну Петровну с днем матери. И призвала украинцев не забіть о важном празднике.

«Каждое второе воскресенье мая посвящено самым родным, самым нежным, самым заботливым, самым любящим, подарившим нам жизнь — нашим мамам. Мамочка, родная, благодарю тебя! Будь здорова и полна сил! Желаю, чтобы ты оставалась такой улыбчивой, доброй и ласковой! Люблю тебя всем сердцем❤ Не забудьте завтра поздравить ваших «самых-самых» мамочек», - написала певица.

Инна Петровна и Камалия позировали с праздничным макияжем в ярких платьях малинового цвета. В руках они держали букет роз. Видно, что мама певицы может похвастаться молодой и яркой внешностью. Теперь понятно, в кого Камалия такая красоотка.

Напомним, самая богатая певица Украины засветила "золотой дворец" с прислугой.

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