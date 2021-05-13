Тина Кароль не пришла на церемонию, где стала победительницей сразу в нескольких номинациях

В ночь с 12 на 13 мая в Киеве прошла церемония награждения музыкальной премии Yuna. Впервые за много лет Тина Кароль стала обладателем наград — за Вклад в развитие музыкальной индустрии, а также премии за Лучший дуэт и Лучший саунд-трек к фильму за песню Вільна с группой The Hardkiss.

На церемонии артистка не присутствовала, так как улетела на отдых с сыном Веней. Поэтому запись с вручением статуэтки была сделана с артисткой заранее.

Кароль опубликовала в своем Instgaram видеообращение, в котором поблагодарила за награду и поддержку.

«В такую ​​торжественную минуту я очень благодарна получить эту награду. Даже не ожидала! Многие годы я отсутствовала в номинациях премии YUNA и всегда задавалась вопросом - меня к чему-то готовят, или я вне номинаций. Существует много номинаций на премию Yuna, однако "За вклад в развитие музыкальной индустрии" - только одна, и она теперь в сейчас в ее руках, - прокомментировала награждение артистка.

В Instagram-сторис на своей странице певица опубликовала видео, как она с сыном готовилась к первому глубокому погружению в океан.

«Мы посвящаем свой прыжок глубокодайвинга премиям Yuna. Мы готовы к подвигу благодарности", — подписала сторис Кароль.

Для Кароль это шестая статуэтка YUNA. Предыдущие три она получила в номинациях "Певица года" в 2014, 2015 и 2018 годах. Артистка также напомнила, что это ее вторая подобная премия: в 2018-м году она получила аналогичную награду от канала "М1".

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