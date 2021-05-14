Певец Дан Балан, которому приписывают романтическую связь с Тиной Кароль, огорошил заявлением
42-летний молдавский красавчик после нескольких лет слухов об отношениях с 36-летней украинской артисткой, наконец, сделал признание в своем новом посте в Инстаграм, передает Politeka.net.
Недавно в Сети вспыхнул очередной скандал, связанный с ним и Кароль. Руководитель "Голосу країни" Владимир Завадюк во время воркшопа "Ночь новых идей" проговорился, мол, любовная история между звездами создавалась искусственно. Его задачей, как продюсера, было заставить Дана поверить в то, что он интересен Тине, и заставить Кароль поверить, что коллега-тренер ею интересуется.
Позже, когда один из пользователей Instagram выложил сториз о «фейковом романе» артистов, Завадюк попросил удалить пост, поскольку «это созданная история, которая стала реальностью».
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Балан посчитал своим долгом разъяснить ситуацию, ведь публика вспыхнула гневом, узнав об "обмане". Певец заговорил об искренней симпатии, что зародилась между ним и Тиной, но на этом все.
"Ребята, а в чем обман-то? Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской... то, что вы видели в эфирах Голоса - это была искренняя симпатия... а дальше люди сами додумывали, сами напридумывали... и сами решили, что был какой-то обман... а то, что заявлял продюсер Голоса про "придуманную историю"... он имел ввиду, что изначально он придумал идею, что для шоу было бы хорошо, если у нас появилась бы "романтическая связь" и подталкивал нас на это... а в конечном итоге, на самом деле, получилась искренняя симпатия... то, что все и заметили в эфирах... без никакого обмана... в общем я посчитал нужным это разьяснить", - разоткровенничался певец.
Публика с жаром обсуждает пост Балана:
"И как дышать? Все живы? 😳😻"; "Расходимся?"; "Девушки, выдыхаем, у каждой ещё есть шанс😜😂"; "Ну что Дантинисты, выкусите!!!"; "Вы никому ничем не обязаны) не наше дело лезть в ваши личные дела)"; "Наконец-то 💜 спасибо за прояснение"; "Вот вам официальное заявление 😂"; "Зачем разрушили иллюзию любви, это так было красиво, такие положительные эмоции, вера что есть красивые люди с красивыми отношениями, и бамц..."
Напомним, Кароль, покинувшая Украину, объявилась на любимых островах Дана Балана: "Такая грусть в глазах..."