Певец Дан Балан, которому приписывают романтическую связь с Тиной Кароль, огорошил заявлением

42-летний молдавский красавчик после нескольких лет слухов об отношениях с 36-летней украинской артисткой, наконец, сделал признание в своем новом посте в Инстаграм, передает Politeka.net.

Недавно в Сети вспыхнул очередной скандал, связанный с ним и Кароль. Руководитель "Голосу країни" Владимир Завадюк во время воркшопа "Ночь новых идей" проговорился, мол, любовная история между звездами создавалась искусственно. Его задачей, как продюсера, было заставить Дана поверить в то, что он интересен Тине, и заставить Кароль поверить, что коллега-тренер ею интересуется.

Позже, когда один из пользователей Instagram выложил сториз о «фейковом романе» артистов, Завадюк попросил удалить пост, поскольку «это созданная история, которая стала реальностью».

Балан посчитал своим долгом разъяснить ситуацию, ведь публика вспыхнула гневом, узнав об "обмане". Певец заговорил об искренней симпатии, что зародилась между ним и Тиной, но на этом все.

"Ребята, а в чем обман-то? Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской... то, что вы видели в эфирах Голоса - это была искренняя симпатия... а дальше люди сами додумывали, сами напридумывали... и сами решили, что был какой-то обман... а то, что заявлял продюсер Голоса про "придуманную историю"... он имел ввиду, что изначально он придумал идею, что для шоу было бы хорошо, если у нас появилась бы "романтическая связь" и подталкивал нас на это... а в конечном итоге, на самом деле, получилась искренняя симпатия... то, что все и заметили в эфирах... без никакого обмана... в общем я посчитал нужным это разьяснить", - разоткровенничался певец.

Публика с жаром обсуждает пост Балана:

"И как дышать? Все живы? 😳😻"; "Расходимся?"; "Девушки, выдыхаем, у каждой ещё есть шанс😜😂"; "Ну что Дантинисты, выкусите!!!"; "Вы никому ничем не обязаны) не наше дело лезть в ваши личные дела)"; "Наконец-то 💜 спасибо за прояснение"; "Вот вам официальное заявление 😂"; "Зачем разрушили иллюзию любви, это так было красиво, такие положительные эмоции, вера что есть красивые люди с красивыми отношениями, и бамц..."

Напомним, Кароль, покинувшая Украину, объявилась на любимых островах Дана Балана: "Такая грусть в глазах..."