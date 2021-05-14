Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец «довела» своего коллегу Евгения Кошевого до полуобморочного состояния

Как передает Politeka.net, это произошло в рамках шуточной миниатюры из «Вечернего квартала». Отрывок был опубликован в Инстаграм телеканала «1+1».

«Когда в гости приехала мама и устроила генеральную уборку», - подписали видео.

На видео Елена Кравец презентовала Кошевому убранную комнату, а ему внезапно стало плохо. Он стал терять сознание и просить артистку намусорить хоть немного.

«А у вас такое было?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях зрители оставили несколько отзывов.

«Какие вы крутые», «Бывало и такое», «Творческий беспорядок», «Ну класс», - пишут пользователи сети.

Как известно, Елена Кравец и Евгений Кошевой играют в команде «Квартал 95» с самого его основания. Артисты десятилетиями радуют украинцев отборным юмором. За это время они стали не просто коллегами, а настоящими друзьями.

Ранее мы писали, что 44-летняя Елена Кравец решила сменить имидж, коротко обрезав волосы. Звезда показала себя с новой прической, спровоцировав настоящие дискуссии под постом. Одним прическа пришлась по вкусу, а другие раскритиковали артистку, заявив, что она мигом постарела.

Напомним, что Елену Кравец и Яму после смены работы теперь можно увидеть в метро: "Покупаем жетончики".

Как сообщала Politeka, Елена Кравец раскрыла отношение семьи к ее новой работе: "Вызов для меня".

Также Politeka писала, что Елена Кравец, поменяв работу и внешность, решилась на откровения: "Я не должна никому ничего, кроме...".