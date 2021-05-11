Кумедні кадри з'явилися в Мережі із зіркою "Квартал 95" Оленою Кравець і хореографом Владом Ямою

Парочку помітили в столичному метро. Відповідні кадри зробили шанувальники Ями, а він, у свою чергу, репостнув у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Так, очевидці зняли великі банери на всю стіну із зображенням Ями, Кравець та інших ведучих нового шоу на телеканалі "1+1" під назвою "Твій день".

Шанувальники забавно обіграли кадри, додавши підпис: "Ааа, купуємо жетончики, панове!".

Як відомо, Кравець нещодавно залишила "Жіночий квартал", а ще через деякий час приєдналася до команди "Твого дня".

"Мені і моїм колегам по проєкту випала честь заповнювати денний ефір на телеканалі 1+1. До того ж, робити це легко, весело, інформативно і щиро, залишаючись собо, - ділилася подією Олена. - Звичайно, це виклик, оскільки в такому амплуа мене глядачі ще не бачили. Будемо обговорювати актуальні питання, я буду ділитися особистим, говорити про те, що дійсно хвилює. Чесно зізнаюся, трохи хвилююся, але мені дуже цікаво, відчувається неймовірний кураж".

"Краще б вона повернулася в "Жіночий квартал", але її актуальне видалили з їхнього профілю. Навряд чи вона вже туди повернеться😢"; "Олена пішла на один сезон"; "чекаємо з нетерпінням обов'язково будемо дивитися", - відреагували користувачі.



До речі, шоу стартує 24 травня.

У новому проєкті буде шість основних ведучих, які будуть вести ефіри по троє. Крім згаданих Кравець і Ями, ще Руслана Писанка, Тимур Мірошниченко, Стася Ровінська та Володимир Рабчун.

Крім того, раз на тиждень до ведучих буде приєднуватися ще одна суперзірка.

Нагадаємо, Кравець із "Квартал 95" приголомшила одкровенням про сім'ю: "Прости мене....».