Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець розповіла, як готується до нової роботи

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса гумористичного жанру Олена Кравець, яка все життя працює в Студії "Квартал 95", нещодавно здивувала користувачів заявою, що скоро українці побачать її в абсолютно новому амплуа. Разом зі зміною роботи, актриса здивувала фанатів і змінами в зовнішності - вона зробила коротку стрижку "під хлопчика" і додала у свій гардероб більше яскравих нарядів.

Як відомо, Кравець стала однією з ведучих нового проекту "Твій День" на телеканалі "1+1", так що їй доведеться попрацювати в прямому в прямому ефірі. Зірка зізналася, що трохи хвилюється перед стартом шоу. "Це для мене перший великий досвід у ролі ведучої прямого ефіру. Так, звичайно я неодноразово проводила великі заходи, але в проекті "Твій День" – справжній дебют в ролі телеведучої. Це цікавий виклик для мене", - розповіла Олена.

Також зірка "Квартал 95" поділилася, що її сім'я дуже добре взяла її участь в подібному проекті. За словами Кравець, іноді рідні вірять в неї більше, ніж вона сама. "Сім'я відреагувала дуже добре, радіють за мене. Вони в мене вірять іноді більше, ніж я сама в себе. І це надихає", - розповіла гумористка.

Нагадаємо, Олена Кравець влаштувалася на нову роботу, що відомо: "Краще б вона повернулася в Жіночий квартал".

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