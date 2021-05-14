Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец рассказала, как готовится к новой работе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса и юмористка Елена Кравец, которая долгие годы работает в студии "Квартал 95", недавно удивила поклонников заявлением, что скоро все увидят ее в совершенно новой роли. Вместе со сменой работы, актриса удивила фанатов и переменами во внешности – она сделала короткую стрижку "под мальчика" и добавила в свой гардероб больше ярких нарядов.

Как известно, Кравец стала одной из ведущих нового проекта "Твій День" на телеканале "1+1", так что ей придется поработать в прямом в прямом эфире. Звезда призналась, что немного волнуется перед стартом шоу. "Это для меня первый большой опыт в роли ведущей прямого эфира. Да, конечно я неоднократно проводила крупные мероприятия, но в проекте "Твій День" – настоящий дебют в роли телеведущей. Это интересный вызов для меня", - рассказала Елена.

Также звезда "Квартал 95" поделилась, что ее семья очень хорошо приняла ее участие в подобном проекте. По словам Кравец, иногда родные верят в нее больше, чем она сама. "Семья отреагировала очень хорошо, радуются за меня. Они в меня верят иногда больше, чем я сама в себя. И это вдохновляет", - рассказала юмористка.

Напомним, звезда "Квартал 95" актриса Елена Кравец устроилась на новую работу, что известно: "Лучше бы она вернулась в "Женский квартал".

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