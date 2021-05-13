Гумористка Олена Кравець, яка пішла з "Жіночого кварталу", отримала нову роботу і змінила імідж, поділилася одкровенням

Відповідні кадри Олена 44-річна зірка показала у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Артистка розповіла, що в один моент зрозуміла, що нікому нічого не винна.

«… I`m not fucking perfect. І ось прямо так зухвало. Я думаю: "блін, так". Я прям побачила цей хештег у себе на футболці на білій. Тобто я не зобов'язана нікому нічим, крім себе самої. Тобто, якщо мені окей, якщо мені хочеться змінюватися, я буду змінюватися. Якщо ні, ні. Мені потрібно залишити себе в спокої. Тому що вигорання – це стан, коли погано всім», - розповіла вона.

Також Кравець згадала про ще один свій принцип.

"Ще одне Моє життєве кредо: Happy wife-happy life", - зізналася вона.

Одкровення артистки розлетілися по мережі, користувачі захоплюються мудрістю жінки.

Відзначимо, нещодавно Кравець обрізала кучері і постала з дуже короткою зачіскою.

"Психанула, як то кажуть!). Дуже вже захотілося змін", - зізналася вона.

Нагадаємо, покинувши "Жіночий кварал" Кравець приєдналася до команди нового шоу на телеканалі 1+1 "Твій день".

Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" приголомшила одкровенням про сім'ю: "Прости мене....».

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