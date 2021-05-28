Жена звезды студии «Квартал 95» Евгения Кошевого показала, какой ущерб получила от непогоды

В последние дни погода не радует жителей Киева и Киевской области: помимо дождей с грозами в столице периодически срывается град. На своей странице в Инстаграм жена известного комика Ксения Кошевая показала, как пострадал от стихии их с мужем двор. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Кошевая сняла на видео последствия непогоды. На кадрах можно увидеть землю, покрытую градом.

«А нам градика немного насыпало. Какой кошмар! Кошмар! Ничего себе"», - произносит на видео жена юмориста.

Можно услышать, как за кадром удивляется непогоде и ее младшая дочь Серафима.

Однако, сильнее всего Кошевую расстроил не сам факт града, а то, что от него пострадал ее огород.

«Моя клубника», - расстроенно написала женщина, показав кустики ягод, засыпанные ледяными шариками.

Для них такое потрясение явно не пройдет бесследно.

Ранее мы писали, что Ксения показала себя в стильном легком платье. Красотка прогулялась среди деревьев и по дороге, демонстрируя роскошную фигуру.

Отметим, что в последнее время Кошевая продвигает собственный бренд одежды, часто демонстрируя его наряда в социальных сетях.

Напомним, звезды "Квартал 95" решили "закосить" под сериал "Друзья" и нарвались на гнев украинцев: "Сдулся...".

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