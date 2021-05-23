Жена комика Евгения Кошевого из "Квартал 95", Ксения, удивила сходством с сестрой

Как передает Politeka.net, 36-летняя бывшая танцовщица Ксения Кошевая опубликовала в "сториз" в Инстаграм несколько фото из личного архива, на которых предстала вместе со своей сестрой Евгенией Стрельцовой.

Ксения, в отличие от супруга, ведет менее публичную жизнь, оберегая семейный очаг. В соцсети она в основном выставлет кадры со своим возлюбленным и дочерьми Варварой и Серафимой.

Поводом показать публике сестру-красотку стал день рождения последней. На одном из снимков девушки удивили видом в рюшах, перьях и "золоте", позируя в необычных средневековых костюмах. На другом предстали в еще совсем юном возрасте - в глаза сразу бросается их сходство.

Отметим, Ксения Кошевая (в девичестве Стрельцова) родилась 18 августа 1984 года в Ялте. Окончила балетную школу в Москве, танцевала в балете Елены Коляденко «Freedom», а сейчас занимается собственным брендом детской одежды.

Еще, когда жена Кошевого показывала свою большую семью почти в полном составе, стал День матери. Ксения и Евгений с дочками и их обеими бабушками позировали на природе.

В подписи к публикации Кошевая написала: "Люблю сильно. Мамули, будьте здоровы и счастливы". Пользователи тут же принялись активно обсуждать снимки, восхищаясь этой веселой семейкой: "Мамули-красотули!", "Круто! Счастья и здоровья!", "Женя в обществе прекрасных девушек! Как же ему повезло", "Последняя фотка – бомба".

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