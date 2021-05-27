Жена украинского юмориста Евгения Кошевого, звезды "Квартал 95", прогулялась в платье

Как пишет Politeka.net, Ксения Кошевая уже более 10 лет замужем за Евгением. У пары есть двое дочерей, которые уже успели себя зарекомендовать в талантливых шоу. Ксения хоть и не очень публична, но ведет социальные сети, где иногда делиться интересным контентом.

В этот раз на страничке украинского бренда одежды, который продвигает Ксения, красотка показалась в стильном легком платье. Красотка прогулялась среди деревьев и по дороге, демонстрируя роскошную фигуру.

"Люди любуются разными цветами. Разве нельзя не восхищаться простотой колокольчиков и одуванчиков, нежностью лилий, гордой красотой роз. Цветы - совершенные творения природы. И ведь люди, как цветы! Все разные, но каждый хорош по-своему.

Любуется ли мужчина, если смотреть на счастливую женщину?", - написано было под публикацией.

Сообщалось, что жена комика Евгения Кошевого из "Квартал 95", Ксения, удивила сходством с сестрой.

36-летняя бывшая танцовщица Ксения Кошевая опубликовала в "сториз" в Инстаграм несколько фото из личного архива, на которых предстала вместе со своей сестрой Евгенией Стрельцовой.

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" и его жена засветили красоток-матерей на редком кадре

А еще Politeka сообщала, что красотки из "Женского квартала" устроили в Турции потасовку, жена Кошевого успела заснять

Также Politeka писала, что Евгений Кошевой с женой покинули Украину, что произошло и где они сейчас



