Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой показал всю свою семью в сборе

Как известно, 15 мая отмечается Международный день семьи. Известный юморист из «Квартал 95» Евгений Кошевой оказался одним из тех украинцев, которые стараются провести этот праздник со своими родными. В своем Инстаграм артист поделился соответствующим фото. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке можно увидеть, как все семейство комика собралось за одним столом. Так, Кошевой провел день со своей женой Ксенией, двумя дочками – Варей и Серафимой, мамой Надеждой и тещей Маргаритой.

По случаю праздника семейство организовало настоящее застолье. Кошевой на фото сделал забавное, слегка перепуганное лицо, а все женщины сидели с улыбками на лицах.

«С днем семьи», - подписал фото артист, сопроводив свой пост смайликами.

Стоит отметить, что Кошевой и его жена часто делятся кадрами со своими подрастающими дочками, а вот их матери появляются на фото крайне редко.

Ранее мы писали, что жена Кошевого Ксения засняла, как их 7-летняя дочь Серефима наносит себе тени из специального набора детской косметики. Но на этом она решила не останавливаться, и воспользовалась еще и румянами.

«Румянки, яркие должны быть», - отметила девочка.

Напомним, Кошевой из «Квартал 95» запел в прямом эфире, неожиданные кадры: «Готовимся к Евровидению…».

Как сообщала Politeka, "Квартал 95" с Кошевым и Ткачом хотели похвастаться, но вышло наоборот: "Салом заросли".

Также Politeka писала, что младшая дочь Евгения Кошевого, добравшись до косметики, показала результат: "Яркие должны быть".