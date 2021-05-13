Звезда «Квартал 95», украинский актер Евгений Кошевой впечатлил своими вокальными данными

Как передает Politeka.net, актер пришел в гости на радио «Люкс ФМ», где известный ведущий Слава Демин придумал ему необычное задание. В прямом эфире Кошевого заставили исполнить знакомую песню на новую мелодию. Видео Демин опубликовал у себя в Инстаграм.

«Как Евгений Кошевой пел песню Вечернего квартала на мелодию победителя Евровидения 2017», - подписал видео Слава Демин.

«Мы с Евгением Кошевым готовимся к Евровидению. Как вам пение? Предлагаю Жеку в следующем году отправить на Евровидение», - добавил Демин в следующих видео.

Как известно, все артисты студии «Квартал 95» являются универсальными солдатами. За десятилетия работы на сцене они могут не только пародировать известных людей, но также петь и танцевать.

Ранее мы писали, что Евгений Кошевой поделился своим детским фото. Актер показал, как он выглядел до того, как вся страна стала воспринимать его только как «Лысого из Квартала». Стоит отметить, что мало кто видел Кошевого с волосами. Только если это не парик для очередного номера "Вечернего квартала". На архивном фото актер выглядел очень мило.

Напомним, что Кошевой из "Квартал 95", улетев с женой в Турцию, эмоционально обратился к украинцам: "Я очень надеюсь, мы...".

Как сообщала Politeka, "Квартал 95" с Кошевым и Ткачом хотели похвастаться, но вышло наоборот: "Салом заросли".

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" устроил дома настоящие бои, жена все сняла на камеру: "Брейк".