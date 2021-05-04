Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий перебуваючи в Туреччині емоційно звернувся до українців

Як передає Politeka.net, відеозвернення артиста з'явилося на фан-сторінці його колеги Олени Кравець в Instagram.

Зараз актори "Кварталу 95 «беруть участь у фестивалі» Весело", який проходить в Туреччині в Даламані з 30 квітня по 7 травня.

"Я ось що вам хочу сказати... я думаю, що... я дуже сподіваюся, ми всі сподіваємося, що коронавірус – це тимчасове явище. І ми це все переживемо. Всі всі переживуть обов'язково... все переживемо, хлопці», - сказав Кошовий зі сцени, завершуючи один з виступів.

Відомо, що в рамках фестивалю також на сцену з "кварталівцями" вийдуть Вєрка Сердючка & Band in Person, Монатік, Ляпіс 98, Макс Барських та інші зірки.

Відзначимо, Кошовий взяв з собою на гастролі і дружину Ксенію. Вона розповідала, що перед поїздкою спеціально відвідала косметолога і підготувала шкіру до сонячної інсоляції.

Також Ксенія Кошова показав кадри з аеропорту.

Нагадаємо, у родині актора Євгена Кошового зі студії "Квартал 95" стало на одну співачку більше," Лисий "похвалився найголовнішим: "забезпечити собі безбідну...".

Як повідомляла Politeka, 13-річна дочка актора Євгена Кошового зі студії "Квартал 95" розмалювала обличчя, ставши схожою на 20-річну панночку: фото юної красуні.

Також Politeka писала, комік Євген Кошовий з "Квартал 95" з пишними локонами і в усьому червоному налякав свого друга Юрія Ткача: "не зміг стримати крик".