Дружина гумориста Євгенія Кошового, зірки "Квартал 95", Ксенія показала, як чоловік розважається вдома

Як пише Politeka.net, Євген Кошовий є одним з найпопулярніших акторів студії "Квартал 95". Чоловік виховує з дружиною двох дітей, а ще у пари є собаки. Ксенія Кошова вирішила показати в Instagram, як проходять вечори вдома.

На кадрах Євген був у футболці і шортах. На Кошовому були домашні вихованці-собаки. Пси один з одним билися, а гуморист із задоволенням спостерігав за діями, поки знімала і сміялася дружина.

"Брейк. Вперед", - давав команди Євген для тварин.

Фанати не змогли оцінити веселі дії сімейства, так як Ксенія опублікувала кадри в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "ну і розваги".

Раніше ми писали, що в мережі з'явилося кумедне архівне фото Євгена Кошового з мамою.

У соцмережі Instagram на сторінці студії "Квартал 95" вирішили показати, як виглядав артист зі своїм світлим волоссям.

Цей чорно-білий знімок приурочили до Дня матері, на ньому маленький Євген на руках красуні-мами. Майбутня зірки гумору Кошовий, на архівному кадрі виглядає дуже мило і задумливо, у нього світле волосся, а ось одягу на ньому немає.

Нагадаємо, дружина Кошового з "Квартал 95" дала українцям привід для заздрості, показавши сімейні фото

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