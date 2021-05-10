Дружина гумориста Євгенія Кошового, зірки "Квартал 95", Ксенія показала, як чоловік розважається вдома
Як пише Politeka.net, Євген Кошовий є одним з найпопулярніших акторів студії "Квартал 95". Чоловік виховує з дружиною двох дітей, а ще у пари є собаки. Ксенія Кошова вирішила показати в Instagram, як проходять вечори вдома.
На кадрах Євген був у футболці і шортах. На Кошовому були домашні вихованці-собаки. Пси один з одним билися, а гуморист із задоволенням спостерігав за діями, поки знімала і сміялася дружина.
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Фанати не змогли оцінити веселі дії сімейства, так як Ксенія опублікувала кадри в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "ну і розваги".
Раніше ми писали, що в мережі з'явилося кумедне архівне фото Євгена Кошового з мамою.
У соцмережі Instagram на сторінці студії "Квартал 95" вирішили показати, як виглядав артист зі своїм світлим волоссям.
Цей чорно-білий знімок приурочили до Дня матері, на ньому маленький Євген на руках красуні-мами. Майбутня зірки гумору Кошовий, на архівному кадрі виглядає дуже мило і задумливо, у нього світле волосся, а ось одягу на ньому немає.
Нагадаємо, дружина Кошового з "Квартал 95" дала українцям привід для заздрості, показавши сімейні фото
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