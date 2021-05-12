Артисти Студії "Квартал 95" вирішили показати свою спортивну форму, проте викликали протилежні реакції в українців

З 30 квітня в Туреччині стартував фестиваль «Весело», в якому за традицією брав участь «Квартал 95». Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці студії в Instagram з'явилося нове фото артистів із заходу.

На знімку гумористи "Кварталу", серед яких були Євген Кошовий, Юрій Ткач, Степан Казанін, Юрій Крапов, Олександр Пікалов та інші, позували в іменних футболках, що імітують футбольну форму. На кожній з них красувався номер "95".

КОМІКИ стояли спиною до камери на тлі пальм і широкого газону. На фото вони схожі на команду спортсменів, яка чекає початку матчу.

"Квартал 95" - швидше, вище, смішніше", - йдеться в підписі до фото.

Втім, реакція українців на фото виявилася неоднозначною. Так, люди в коментарях відзначали, що деякі артисти зовсім не в спортивній формі.

"Стало не цікаво дивитися", "у Ткача така рама, фіга се спортом зайнявся чи що?", "Салом вже заросли", "Казанін - красава, форму тримає. А всі інші "добре харчуються", "а пальмочки не українські", "Команда супер крута", "Стало нецікаво дивитися і жарти не такі гострі, цензура... Скоро закриється квартал, на жаль", - пишуть люди.

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