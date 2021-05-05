Жена Евгения Кошевого из "Квартал 95" Ксения Кошевая показала, как

Звезды "Женского Квартала" сейчас в Турции на фестивале "Весело", который сохраняет атмосферу большого пионерского лагеря, пишет Politeka.net. В этот раз жена Евгения Кошевого в своем аккаунте в Инстаграм в разделе сторис показала отрывок из выступления "квараталовок" Татьяны Песик и Катерины Никитиной.

Юмористические актрисы в шутливой форме показали, как дерутся за букетик невесты. Дружки в очень ярких образах - платьях одинаковых фасонов - одна в голубом, вторая в салатовом. Но элегантные наряды не остановили актрис, они тащили одна другую за букет невесты. Похоже, красоткам невмоготу терпеть - замуж хочется.

"Ты знаешь, что я тебе сейчас сделаю?", - взвизгнула Таня Песик, уложив соперницу на пол.

Потом, устав драться, оседлала Никитину с букетом и предложила договориться. Но на этом жена Кошевого прекратила съемку.

Стоит отметить, что актер "Квартал 95" Александр Пикалов является художественным руководителем "Женского Квартала".

Ранее сообщали, что красотки из "Женского квартала" показали, что носят футболки с фотографией художественного руководителя Пикалова. Вера Кекелия в шутливой форме показала футболку, на которой размещена фотография актера "Квартал 95" Александра Пикалова. Последний является художественным руководителем "Женского Квартала".

Напомним, красотки из "Женского квартала" наглядно показали, как наводят красоту перед работой

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